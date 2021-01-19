Фото мускулистого кота, которые заставят вас заняться своим телом

«Вот попробуй вовремя не покорми эту махину»

Коты уже много лет являются королями интернета, потому что не перестают нас с вами удивлять как своими действиями, так и внешним видом. На прошлой неделе в Twitter стали вирусными фото рыжего кота, который выглядит так, словно днями и ночами пропадает в тренажерном зале.

На снимках рыжего питомца отчетливо видна шикарная мускулатура, которой большинство мужчин могли бы только позавидовать. Твит с подписью «С таким котом и воры не страшны» набрал более 26 тысяч репостов и 165 тысяч лайков.

В комментариях шокированные пользователи пошутили над мускулами питомца, а также попытались понять, почему же рыжий котейка так выглядит.

«Ого, да мне никогда не стать таким же рельефным! Просто красавчик», «Скорее всего, у кота гипертрофия мышц», «Да, я тоже читала, это редкое заболевание, которое сопровождается уменьшением жировых отложений и увеличением размера скелетных мышц. У животных такое бывает», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.