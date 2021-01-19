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    Курьез

    Фото мускулистого кота, которые заставят вас заняться своим телом

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    Фото мускулистого кота, которые заставят вас заняться своим телом

    «Вот попробуй вовремя не покорми эту махину»

    Коты уже много лет являются королями интернета, потому что не перестают нас с вами удивлять как своими действиями, так и внешним видом. На прошлой неделе в Twitter стали вирусными фото рыжего кота, который выглядит так, словно днями и ночами пропадает в тренажерном зале.

    На снимках рыжего питомца отчетливо видна шикарная мускулатура, которой большинство мужчин могли бы только позавидовать. Твит с подписью «С таким котом и воры не страшны» набрал более 26 тысяч репостов и 165 тысяч лайков.

    В комментариях шокированные пользователи пошутили над мускулами питомца, а также попытались понять, почему же рыжий котейка так выглядит.

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    Фото мускулистого кота, которые заставят вас заняться своим телом
    Фото мускулистого кота, которые заставят вас заняться своим телом
    Фото мускулистого кота, которые заставят вас заняться своим телом

    «Ого, да мне никогда не стать таким же рельефным! Просто красавчик», «Скорее всего, у кота гипертрофия мышц», «Да, я тоже читала, это редкое заболевание, которое сопровождается уменьшением жировых отложений и увеличением размера скелетных мышц. У животных такое бывает», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

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    Теги: кот животные
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