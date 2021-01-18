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    Курьез

    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики

    • Розсилка
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики

    «У кого-то еще кошка сидит подобным образом? Или только моя?»

    Можно прочитать сотни книг и научных статей, просмотреть множество документальных фильмов о кошачьем поведении, но даже тогда мы с вами вряд ли станем лучше понимать этих пушистых наглецов. Иногда котейки ведут себя так странно, что появляются теории об их внеземном происхождении.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

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    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики
    Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики

    Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник

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    Теги: шутки кот курьез
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