Курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики

«У кого-то еще кошка сидит подобным образом? Или только моя?»

Можно прочитать сотни книг и научных статей, просмотреть множество документальных фильмов о кошачьем поведении, но даже тогда мы с вами вряд ли станем лучше понимать этих пушистых наглецов. Иногда котейки ведут себя так странно, что появляются теории об их внеземном происхождении.

Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник

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