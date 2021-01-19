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    Курьез

    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами

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    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами

    А как бы вы отреагировали, увидев кошку в магазине?

    Кошки — достаточно своенравные животные, которые гуляют там, где захочет их вольная душа. И частенько душа тянет котов в супермаркеты и круглосуточные магазины, где можно найти сотни мест для отдыха, начиная с полок для хлеба и заканчивая комфортабельными коробками.

    В Instagram-аккаунте Bodega Cats, на который подписаны более 300 тысяч человек, собраны лучшие фото кошек из магазинов. И, судя по их довольным мордахам, там они ощущают себя главными начальниками.

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    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами
    Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

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    Теги: кот курьез животные
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