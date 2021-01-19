Курьезные фото котов в магазинах, которые почувствовали себя крутыми бизнесменами

А как бы вы отреагировали, увидев кошку в магазине?

Кошки — достаточно своенравные животные, которые гуляют там, где захочет их вольная душа. И частенько душа тянет котов в супермаркеты и круглосуточные магазины, где можно найти сотни мест для отдыха, начиная с полок для хлеба и заканчивая комфортабельными коробками.

В Instagram-аккаунте Bodega Cats, на который подписаны более 300 тысяч человек, собраны лучшие фото кошек из магазинов. И, судя по их довольным мордахам, там они ощущают себя главными начальниками.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.