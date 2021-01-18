Когда сам себя бесишь: в сети шутят над обозленным на свой хвост котом (видео)

Хвост кота — это отдельное существо

У некоторых животных особые отношения с их собственными хвостами. Кто-то постоянно пытается поймать свой хвост, кто-то пугается, когда видит его, а кого-то, как котофея из этого видео, хвост очень злит. Котейка так бесится, что кажется, будто на свете не существует ничего хуже, чем эта виляющая часть его тела.

Наверное, даже купание, расческа и походы к ветеринару не способны так же сильно разозлить котейку. Что же такого сделал коту этот непослушный хвост?

Комментаторов очень развеселили странные отношения кота со своим хвостом:

«Когда не в ладах с собственной шизой», «Еще раз убеждаюсь, что хвост кота — это какое-то отдельное существо, живущее своей жизнью», «Похоже, что хвост его оскорбляет. И очень грубыми словами», - комментируют пользователи сети.