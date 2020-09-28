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    Курьез

    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа

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    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа

    «Вы не представляете, насколько я испугалась. Просто подушки и одеяла так улеглись», - комментируют фото пользователи сети

    Богатая фантазия и мозг порой могут сыграть с нами злую шутку. Как часто вы принимали сложенные в стопку вещи за монстра или тень от торшера за фигуру человека? Так и бедолаги из данного материала поделились снимками вполне невинных вещей, которые благодаря стечению обстоятельств заставили волосы на их голове стать дыбом.

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    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа
    Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа

    «Пришел домой поздно и обнаружил это на кровати. Теперь я понимаю значение фразы „застыть от страха“. Это, кстати, был мой рюкзак, а не демон», «Просто обычная стирка перчаток выглядит так, словно я открыл портал в ад», «Оставил сапоги у заднего входа. Когда решил выйти, то чуть не потерял сознание», «Сделала фото моей мамы, которое вышло довольно пугающим», «Вы не представляете, насколько я испугалась. Просто подушки и одеяла так улеглись», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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