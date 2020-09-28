Фото обычных вещей, которые чуть не довели людей до сердечного приступа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Вы не представляете, насколько я испугалась. Просто подушки и одеяла так улеглись», - комментируют фото пользователи сети

Богатая фантазия и мозг порой могут сыграть с нами злую шутку. Как часто вы принимали сложенные в стопку вещи за монстра или тень от торшера за фигуру человека? Так и бедолаги из данного материала поделились снимками вполне невинных вещей, которые благодаря стечению обстоятельств заставили волосы на их голове стать дыбом.

«Пришел домой поздно и обнаружил это на кровати. Теперь я понимаю значение фразы „застыть от страха“. Это, кстати, был мой рюкзак, а не демон», «Просто обычная стирка перчаток выглядит так, словно я открыл портал в ад», «Оставил сапоги у заднего входа. Когда решил выйти, то чуть не потерял сознание», «Сделала фото моей мамы, которое вышло довольно пугающим», «Вы не представляете, насколько я испугалась. Просто подушки и одеяла так улеглись», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»