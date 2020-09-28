Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Мне 26 лет, и моя девушка продолжает делать такие вещи», - комментируют фото пользователи сети.

«Любовная лодка разбилась о быт», — так писал ещё Владимир Маяковский, и эта история хоть и грустная, но довольно распространенная. Ведь у многих людей есть куча раздражаюсь привычек: кто-то не закручивает крышки до конца, кто-то оставляет в холодильнике почти пустые бутылки, и это ужасно бесит партнеров. Они делятся в сети такими привычками и выходками своих вторых половинок, взгляните:

«Должность моего парня называется «инженер по решениям». Это было его решение», «Моя жена никогда полностью не закручивает крышки», «Как мой парень нарезал авокадо…», «Вот так Моя жена всегда поступает с яйцами. Даже собаки не одобряют», «Мой муж «помог», смешав всю нашу пасту», «Мне 26 лет, и моя девушка продолжает делать такие вещи», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»