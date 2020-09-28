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    Курьез

    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото

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    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото

    «Мне 26 лет, и моя девушка продолжает делать такие вещи», - комментируют фото пользователи сети.

    «Любовная лодка разбилась о быт», — так писал ещё Владимир Маяковский, и эта история хоть и грустная, но довольно распространенная. Ведь у многих людей есть куча раздражаюсь привычек: кто-то не закручивает крышки до конца, кто-то оставляет в холодильнике почти пустые бутылки, и это ужасно бесит партнеров. Они делятся в сети такими привычками и выходками своих вторых половинок, взгляните:

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    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото
    Бытовые привычки, которыми мы раздражаем своих вторых половинок: курьезные фото

    «Должность моего парня называется «инженер по решениям». Это было его решение», «Моя жена никогда полностью не закручивает крышки», «Как мой парень нарезал авокадо…», «Вот так Моя жена всегда поступает с яйцами. Даже собаки не одобряют», «Мой муж «помог», смешав всю нашу пасту», «Мне 26 лет, и моя девушка продолжает делать такие вещи», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    фотография курьез
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