«Выкуси, Кардашьян». Женщина увеличила ягодицы с помощью подручных средств



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Пользователи сети раскритиковали описанный лайфхак в комментариях

Женщина нашла простой способ визуально увеличить часть тела с помощью подручных средств, в результате чего вызвала споры среди пользователей интернета. На размещенный ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах героиня видео засовывает свой бюстгальтер в джинсы так, что каждая чашка подтягивает ее бедра и визуально делает их больше. По ее словам, с помощью такого метода можно забыть о спортзале и приседаниях и получить эффектный результат в считаные секунды.

Пользователи сети раскритиковали описанный лайфхак в комментариях. «Мир определенно сходит с ума», «Ей нужно поговорить с психологом», «Это будет работать до тех пор, пока она не решит присесть», «Жалкое зрелище», — высказывались они.

Другие комментаторы выступили в защиту этого способа преображения внешности. «Может быть, стоит попробовать», «Ого, мне это нужно!», «Выкуси, Ким Кардашьян», — писали юзеры.

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