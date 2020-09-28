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    Курьез

    «Выкуси, Кардашьян». Женщина увеличила ягодицы с помощью подручных средств

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    «Выкуси, Кардашьян». Женщина увеличила ягодицы с помощью подручных средств

    Пользователи сети раскритиковали описанный лайфхак в комментариях

    Женщина нашла простой способ визуально увеличить часть тела с помощью подручных средств, в результате чего вызвала споры среди пользователей интернета. На размещенный ролик обратили внимание журналисты The Sun.

    На кадрах героиня видео засовывает свой бюстгальтер в джинсы так, что каждая чашка подтягивает ее бедра и визуально делает их больше. По ее словам, с помощью такого метода можно забыть о спортзале и приседаниях и получить эффектный результат в считаные секунды.

    Пользователи сети раскритиковали описанный лайфхак в комментариях. «Мир определенно сходит с ума», «Ей нужно поговорить с психологом», «Это будет работать до тех пор, пока она не решит присесть», «Жалкое зрелище», — высказывались они.

    Другие комментаторы выступили в защиту этого способа преображения внешности. «Может быть, стоит попробовать», «Ого, мне это нужно!», «Выкуси, Ким Кардашьян», — писали юзеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    Кардашьян курьез
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