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    Курьез

    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото

    • Розсилка
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото

    «Кошка почему-то любит показывать свою пятую точку в веб-камеру во время онлайн-уроков нашей дочери», - комментируют фото пользователи сети

    Маленькие дети и братья наши меньшие очень часто становятся лучшими друзьями, находя общий язык на каком-то неосязаемом уровне. Для того чтобы поднять вам настроение в этот холодный осенний день, мы собрали трогательные и забавные фотографии, которые наглядно показывают, что малыши с котиками и собачками — это идеальное сочетание.

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    на весь екран згорнути
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото
    Дети и животные — это идеальное сочетание: подборка милых фото

     «Кошка почему-то любит показывать свою пятую точку в веб-камеру во время онлайн-уроков нашей дочери», «Будет весело», — говорили они, «А некоторые в квартирах даже львов держат», «Игры на злобу дня», «Большой четвероногий брат», «Чего там нового, ребят?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    фотография дети животные
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