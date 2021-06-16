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    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания

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    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания

    «Снеговик, о создании которого я пожалел ближе к ночи»

    Под воздействием ракурса или перспективы даже самые обычные животные или растения могут казаться чем-то другим: непонятным и пугающим.

    Снимки безобидных предметов из этой подборки, словно вещи на стуле, которые в час ночи резко стали напоминать силуэт незнакомца, способны любого человека напугать до потери сознания.

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    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания
    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания

    «Снеговик, о создании которого я пожалел ближе к ночи», «Свадьба во времена карантина. Выглядит пугающе, если не знать контекста», «Картофель, о котором забыли на пару месяцев», «Краб-отшельник использует выброшенную кукольную голову в качестве раковины», «Медведь, который выглядит так, словно это человек в костюме медведя», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Фото обычных вещей в странных ракурсах, способных напугать до потери сознания