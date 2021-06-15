Скандальный сын Елизаветы II трогательно поздравил королеву с 95-летием

Известно, что щенка привезли королеве за несколько дней до ее официального 95-летия

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю, который ранее попадал в громкие секс-скандалы, подарил матери нового щенка породы корги. Такой сюрприз герцог Йоркский решил сделать вместе с дочерьми – принцессами Евгенией и Беатрис. Об этом пишет издание Daily Mail. Отмечается, что Елизавета II была очень тронута таким подарком, так как в ее жизни были тяжелые времена.

Известно, что щенка привезли королеве за несколько дней до ее официального 95-летия, который она отмечает во вторую субботу июня.

Напомним, в мае 2021 года у королевы Великобритании Елизаветы II умер один из ее любимых щенков по кличке Фергус – ему было всего пять месяцев. Как известно, животное монарху подарил 61-летний сын принц Эндрю, чтобы поддержать ее во время болезни принца Филиппа.

К слову, около десяти лет назад у Елизаветы было 14 собак различных пород. Сейчас осталось только две – щенок по кличке Мик и дорги Кэнди. Известно, что животные веселили и подбадривали королеву Британии после смерти ее супруга принца Филиппа.

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