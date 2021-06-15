В Японии запустился сервис, где можна арендовать друга весом более 100 кг

Оказывается, список возможных обязанностей этих работников очень длинный

В Японии, как и по всему миру, рынок «аренды» людей практически не вызывает вопросов. Муж, собутыльник, «мужчина среднего возраста» на час — уже не так удивительно, как раньше. Но кто-нибудь слышал про толстяков напрокат? Оказывается, такой сервис существует. Причем довольно успешно.

Людей с весом больше 100 кг в Японии действительно мало, поэтому местный предприниматель по фамилии Блисс решил на этом заработать. Мужчина сам столкнулся с проблемой поиска толстяков. Несколько лет назад он запустил бренд одежды крупных размером Qzilla, но, когда пришло время искать модель для съемки каталога, это было очень сложно. Тогда мужчина с задачей справился и следующие годы вынашивал идею, как упростить жизнь людям, которые оказались в такой же.

С поиском ценных кадров проблем не было — у Блисса уже сформировалась целая база крупных клиентов его бренда Qzilla. Теперь в сервисе работает 45 толстяков, которые могут закрыть любые цели потенциальных заказчиков. На первом месте остаются услуги моделей, но задачи могут быть самыми разными. К примеру, Debucari вызывают, если в подарок нужно подобрать одежду для друга с лишним весом или если вам просто не с кем сходить в кафе.

В Debucari работают только те люди, которых не оскорбляют слова вроде «толстяк». Они принимают себя, тело и делятся своим «благословением» с миром. Аренда обойдется в 2000 иен в час. В компании отмечают, что вся сумма достается самому работнику. «Комиссия» взимается только на крупных заказах вроде коммерческих съемок, пишет Oddity Central.

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