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    Курьез

    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки

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    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки

    «Убрать собственные брови и нарисовать две такие полосочки – не лучшая идея», - комментируют фото пользователи сети

    Устами младенца глаголит истина, что хорошо прослеживается в такой байке. Маленькую девочку спрашивают: а кто красивее, мама или папа? Мама! А ты хотела бы быть такой? Неа! Но почему? Вот папа проснулся, умылся – и уже красивый! А маме еще вон сколько красится надо! Святая правда и в попытках упростить себе жизнь девушки отваживаются на разные лайфхаки, которые потом вылезают им боком. Точнее, прямо на брови!

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    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки
    Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки

    «Красивая ведь женщина, улыбчивая… кроме бровей», «Как орудия линкора в массивной кормовой его части», «Она без лишней скромности монетизировала свое «богатство» и неплохо зарабатывает на таких бровях», «Монументально! И очень подходит к выраженному овалу лица», «Убрать собственные брови и нарисовать две такие полосочки – не лучшая идея», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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    шутки курьез
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