Фото щедро накрашенных дам, которых сильно подвели их бровки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Убрать собственные брови и нарисовать две такие полосочки – не лучшая идея», - комментируют фото пользователи сети

Устами младенца глаголит истина, что хорошо прослеживается в такой байке. Маленькую девочку спрашивают: а кто красивее, мама или папа? Мама! А ты хотела бы быть такой? Неа! Но почему? Вот папа проснулся, умылся – и уже красивый! А маме еще вон сколько красится надо! Святая правда и в попытках упростить себе жизнь девушки отваживаются на разные лайфхаки, которые потом вылезают им боком. Точнее, прямо на брови!

«Красивая ведь женщина, улыбчивая… кроме бровей», «Как орудия линкора в массивной кормовой его части», «Она без лишней скромности монетизировала свое «богатство» и неплохо зарабатывает на таких бровях», «Монументально! И очень подходит к выраженному овалу лица», «Убрать собственные брови и нарисовать две такие полосочки – не лучшая идея», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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