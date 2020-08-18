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    Курьез

    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью

    • Розсилка
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью

    «Заказала в интернете формочку для яичницы в виде кролика», комментируют фото подписчики сети

    Люди уже давно привыкли к тому, что суровая реальность постоянно рушит их идеально продуманные мечты и фантазии. Наверное, это связанно с тем, что в интернете постоянно появляется огромное количество фотографий и приколов на эту тему.

    Собрали для вас самые забавные шутки, которые доказывают, что неоправданные ожидания — не повод грустить.

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    на весь екран згорнути
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью
    Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

      Читайте также: Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку

     

    фотография еда шутки
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