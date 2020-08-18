Подборка смешных фото о том, как ожидания не совпадают с реальностью



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«Заказала в интернете формочку для яичницы в виде кролика», комментируют фото подписчики сети

Люди уже давно привыкли к тому, что суровая реальность постоянно рушит их идеально продуманные мечты и фантазии. Наверное, это связанно с тем, что в интернете постоянно появляется огромное количество фотографий и приколов на эту тему.

Собрали для вас самые забавные шутки, которые доказывают, что неоправданные ожидания — не повод грустить.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».