Фото эмоциональных котов, которые недовольны всем на свете и даже этого не скрывают



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«У моей кошки лишай, поэтому ее нужно купать дважды в неделю, и она этим крайне недовольна», - комментируют фото пользователи сети

Вы замечали, что коты похожи на маленьких детей, которые еще не научились разговаривать? А как еще они могут выразить свое недовольство, если не требовательным криком и хмурыми гримасами! Их лукавый прищур и громкое «мяу» — универсальная замена тысячи слов, и сегодня мы постараемся разобраться, каких! Ведь всем нам так интересно понимать этих хвостатых ворчунов!

«Она хочет войти», «Хозяева забыли кошку на улице, и она пытается попасть домой», «Смоки не любит выходить на солнце. Даже на пару минут для фото», «Когда привез кота к ветеринару», «У меня на телефоне есть целый альбом под названием «ААА», где собраны фото моего кота, кричащего на меня», «Абсолютно у всех есть свой характер! И истеричные натуры встречаются не только среди людей», «У моей кошки лишай, поэтому ее нужно купать дважды в неделю, и она этим крайне недовольна», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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