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    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки

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    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки

    Собрали для вас лучшие снимки очаровательных котиков-бабушек

    Оказывается, у бабушек и кошек есть много общего: и те, и другие немного сварливы, любят тщательно следить за жизнью близких и много спят днем. По крайней мере, именно так считают пользователи Reddit, которые регулярно выкладывают фото своих питомцев в образе старушек в платочках.

    Кажется, что эти котейки сейчас предложат вам тарелку борща или гору пирожков. Ну, или все сразу. И пока все не съедите, из-за стола не уйдете. Мы собрали для вас лучшие снимки очаровательных котиков-бабушек, которые способны поднять настроение даже в самый унылый день.

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    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки
    Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

    Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

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    Теги: кот курьез
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