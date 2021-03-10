Фото уморительных котиков, которые выглядят как бабушки

Собрали для вас лучшие снимки очаровательных котиков-бабушек

Оказывается, у бабушек и кошек есть много общего: и те, и другие немного сварливы, любят тщательно следить за жизнью близких и много спят днем. По крайней мере, именно так считают пользователи Reddit, которые регулярно выкладывают фото своих питомцев в образе старушек в платочках.

Кажется, что эти котейки сейчас предложат вам тарелку борща или гору пирожков. Ну, или все сразу. И пока все не съедите, из-за стола не уйдете. Мы собрали для вас лучшие снимки очаровательных котиков-бабушек, которые способны поднять настроение даже в самый унылый день.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.