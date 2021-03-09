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    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе

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    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе

    Просто найдите человека, который будет смотреть на вас так же, как моя кошка смотрит на собаку

    У кошек и собак очень разные характеры, и когда эти животные живут вместе в одном доме, это может закончиться по-разному. Иногда звери становятся лучшими друзьями с первой минуты знакомства, а иногда они подтверждают выражение «живут как кошка с собакой».

    Так могут ли они ужиться вместе?

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    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе
    Курьезные фото котов и собак, которые чудом уживаются вместе

    «Теперь у моей кошки есть собака», «Просто найдите человека, который будет смотреть на вас так же, как моя кошка смотрит на собаку», «Им не очень нравится, что все видят, что они дружат», «Они любят спать вместе», «Они всегда сидят на диване вместе», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

    Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

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    Теги: шутки кот курьез животные
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