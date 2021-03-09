В эту дурашливую хаски вселилась супермодель. Подборка курьезных фото

Хвостатая питомица утрет нос любой инста-диве

Знакомьтесь, это хаски Хонам из Гонконга, которой позавидует любая модель. Хвостатая настолько фотогенична, что каждый кадр — словно съемка для глянца, а она — Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста в одном флаконе. Выразительные взгляды, впечатляющие позы — хаски артистичны от природы, но у Хонам, похоже, особый талант

Хвостатая проказница может строить такие гримасы, которые так и просятся стать мемом. И, конечно, такая звезда просто была обречена на успех.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.