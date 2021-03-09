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    В эту дурашливую хаски вселилась супермодель. Подборка курьезных фото

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    В эту дурашливую хаски вселилась супермодель. Подборка курьезных фото

    Хвостатая питомица утрет нос любой инста-диве

    Знакомьтесь, это хаски Хонам из Гонконга, которой позавидует любая модель. Хвостатая настолько фотогенична, что каждый кадр — словно съемка для глянца, а она — Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста в одном флаконе. Выразительные взгляды, впечатляющие позы — хаски артистичны от природы, но у Хонам, похоже, особый талант

    Хвостатая проказница может строить такие гримасы, которые так и просятся стать мемом. И, конечно, такая звезда просто была обречена на успех.

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    В эту дурашливую хаски вселилась супермодель. Подборка курьезных фото
    В эту дурашливую хаски вселилась супермодель. Подборка курьезных фото
    В эту дурашливую хаски вселилась супермодель. Подборка курьезных фото
    В эту дурашливую хаски вселилась супермодель. Подборка курьезных фото
    В эту дурашливую хаски вселилась супермодель. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: шутки курьез животные
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