  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент

    • Розсилка
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент

    Все фотографии, попавшие на этот конкурс, просто уморительны

    Даже такие милые существа как собаки порой не лучшим образом получаются на фотографиях. Что поделать. У песелей тоже бывают неудачные дни, в которые, как назло, хозяева решают сфотографировать их.

    В социальной сети Facebook недавно запустили конкурс под названием #unflatteringdogphotochallenge, в котором владельцам предлагается поделиться самыми неудачных снимками своих собак. Все фотографии, попавшие на этот конкурс, просто уморительны.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент
    Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

     Читайте также: Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото

     

    фотография курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies