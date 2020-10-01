Фото уморительных собак, которых сфотографировали в самый неудачный момент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все фотографии, попавшие на этот конкурс, просто уморительны

Даже такие милые существа как собаки порой не лучшим образом получаются на фотографиях. Что поделать. У песелей тоже бывают неудачные дни, в которые, как назло, хозяева решают сфотографировать их.

В социальной сети Facebook недавно запустили конкурс под названием #unflatteringdogphotochallenge, в котором владельцам предлагается поделиться самыми неудачных снимками своих собак. Все фотографии, попавшие на этот конкурс, просто уморительны.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»