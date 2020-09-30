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    Курьез

    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото

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    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото

    «Бутылочка с мерками — но она не прозрачная», - комментируют фото пользователи сети

    В дизайне (да и в любой другой сфере) всегда нужно придумывать что-то новенькое, чтобы удивить и людей, и коллег. Однако некоторые придумки оказываются настолько мудрёными, что вызывают совсем не восторг, а смех и непонимание. Ведь если перестараться с желанием сделать вещь необычной, то результат обычно оканчивается фееричным провалом — как в этих 18 случаях!

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    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото
    Когда дизайнеры хотели создать шедевр, но явно не продумали все до конца: курьезные фото

    «Что-то в дизайне этой маски явно пошло не так», «Какой год, такой и дизайн очков», «2020 год вообще оказался наполнен событиями настолько, что знаменитости устроили целый флешмоб по этому поводу. С помощью своих ролей актеры показали, как менялись их эмоции с января по август. Некоторые и в будущее заглянули!», «Бутылочка с мерками — но она не прозрачная», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    фотография курьез
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