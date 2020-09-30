Когда рентгеновские снимки показали людям тайны, которые были скрыты от их глаз



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Благодаря излучению рентгена можно не только узнать побольше о своем богатом внутреннем мире

Окружающие нас предметы, животные и люди хранят в себе огромное количество секретов, узнать которые иногда бывает не только интересно, но и полезно. В изучении скрытых тайн людям уже много лет помогает рентген, причем используется он не только в медицине, но и в других сферах жизни. Благодаря его излучению можно не только узнать побольше о своем богатом внутреннем мире, но и о том, какие секреты в себе таят картины и саркофаги.

«Как на рентгене выглядит голова акулы-молота», «Внутри египетского саркофага в форме кота была обнаружена мумия кошки, «Как выглядит позвоночник акробата во время трюка — большая его часть не сгибается», «Раскрашенный рентген женской ступни в туфлях на каблуке», «Рентген беременной собаки», - комментируют фото пользователи сети.

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