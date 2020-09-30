Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления



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Предлагаем вам ознакомиться с аномально большими вещами, от вида которых захватывает дух

Шлепок, который в разы больше человеческой ноги, гигантская клавиатура, рюкзак размером с туриста — все эти ненормально огромные предметы вы сможете найти в нашей подборке. Некоторые из этих вещей были созданы шутки ради, габариты же других мы с вами просто-напросто недооценивали.

Предлагаем вам ознакомиться с аномально большими вещами, от вида которых захватывает дух.

«Страшно представить, сколько корма в день требуется этому милому гиганту», «Лимончика, конечно, пожалели», «С таким телефоном будильник точно не проспишь», «На фоне малыша бегемот выглядит особенно эпично», «Большой хороший мальчик и маленький хороший мальчик», «Представляем, какие можно накачать руки, печатая на этой клавиатуре», «Почувствуй разницу», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»