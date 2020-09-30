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    Курьез

    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления

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    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления

    Предлагаем вам ознакомиться с аномально большими вещами, от вида которых захватывает дух

    Шлепок, который в разы больше человеческой ноги, гигантская клавиатура, рюкзак размером с туриста — все эти ненормально огромные предметы вы сможете найти в нашей подборке. Некоторые из этих вещей были созданы шутки ради, габариты же других мы с вами просто-напросто недооценивали.

    Предлагаем вам ознакомиться с аномально большими вещами, от вида которых захватывает дух.

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    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления
    Аномально большие вещи, которые заставят вас раскрыть рот от удивления

    «Страшно представить, сколько корма в день требуется этому милому гиганту», «Лимончика, конечно, пожалели», «С таким телефоном будильник точно не проспишь», «На фоне малыша бегемот выглядит особенно эпично», «Большой хороший мальчик и маленький хороший мальчик», «Представляем, какие можно накачать руки, печатая на этой клавиатуре», «Почувствуй разницу», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    знаменитости фотография шоу-бизнес
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