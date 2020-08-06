  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день

    • Розсилка
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день

    Мы уверены: если фото не поднимут вам настроение, то хотя бы заставят улыбнуться

    Думаем, никто не будет спорить с тем фактом, что героями самых милых и очаровательных снимков из соцсетей являются животные. Именно такие фото мы собрали в нашем материале: они словно были созданы для того, чтобы люди могли ими любоваться в плохие дни.

    Мы уверены: если они не поднимут вам настроение, то хотя бы заставят улыбнуться.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день

    «Когда маленький мальчик впервые знакомится с котом, бодания головами неизбежны», «Каждый день соседская собака высовывается из-под забора и приветствует проходящих в школу детей», «Мой пес просто решил понюхать цветок», «Случайно стал свидетелем этой безумно милой сцены»,-комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

     Читайте также: Фото бедолаг, которые не воспринимали солнце всерьез и поплатились за это
    фотография курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ