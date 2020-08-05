Горячо: Памела Андерсон показала старый кадр из эротической съемки



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Актриса и модель Памела Андерсон instagram.com/pamelaanderson/

На размещенном фото актриса позирует в слитном купальнике розового цвета

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась одним из архивных снимков, сделанных в молодости во время откровенной фотосессии. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото актриса позирует в слитном купальнике розового цвета с вырезами на груди и животе. На снимке она лежит на песке, опираясь на локти. Ее запечатлели на пляже c мокрыми волосами и макияжем.

instagram.com/pamelaanderson/

Автором фото является американский фотограф Стивен Вайда (Stephen Wayda), известный своими многочисленными работами для журнала Playboy.

Пост набрал больше 25 тысяч лайков. 53-летняя знаменитость ограничила комментарии к своей публикации.

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