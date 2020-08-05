  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Горячо: Памела Андерсон показала старый кадр из эротической съемки

    • Розсилка
    Актриса и модель Памела&nbsp;Андерсон&nbsp; - Горячо: Памела Андерсон показала старый кадр из эротической съемки
    Актриса и модель Памела Андерсон 
    instagram.com/pamelaanderson/

    На размещенном фото актриса позирует в слитном купальнике розового цвета

    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась одним из архивных снимков, сделанных в молодости во время откровенной фотосессии. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном фото актриса позирует в слитном купальнике розового цвета с вырезами на груди и животе. На снимке она лежит на песке, опираясь на локти. Ее запечатлели на пляже c мокрыми волосами и макияжем.

    screenshot_10_28
    instagram.com/pamelaanderson/

    Автором фото является американский фотограф Стивен Вайда (Stephen Wayda), известный своими многочисленными работами для журнала Playboy.

    Пост набрал больше 25 тысяч лайков. 53-летняя знаменитость ограничила комментарии к своей публикации.

    Ранее  «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

     Читайте также: «Сексуальная бестия»: «Барби»-трансгендер в монокини ошарашила сеть откровенными фото
    фотография актриса актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ