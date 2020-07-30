Забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении



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Собрали для вас снимки прекрасных гигантов, которые заставят вас ахнуть от удивления

Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

Мы собрали для вас снимки прекрасных гигантов, которые заставят вас ахнуть от удивления.

«Мужчина берет анализы у бизона», «Гигантская луна-рыба и ее мальки», «Мейн-кун и кот обычного размера», «Лошади породы клейдесдаль и девушка среднего роста», «Это Патрик, самый большой в мире вомбат», «Теперь вы знаете, как выглядит лапа бурого медведя», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.