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    Курьез

    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния

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    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния

    Если будете дружить с морскими свинками, то получите много-много позитива

    Много людей относятся к морским свинкам или как к грызунам-переросткам. В корне неверная оценка. Морсвины весьма умны, отлично ориентируются на местности, легко находят общий язык с разными животными.

    Если будете дружить с ними, то получите много-много позитива. Не верите? Тогда пролистайте эти фото, которые с легкостью вас переубедят.

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    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния
    Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния

    «Пенелопа любит устанавливать собственные рекорды», «Он обожает проводить время на улице», «Побегать под одеждой хозяина, пробираться через рукава-коридоры – любимое дело!», «Свинки любят составлять компанию своим хозяевам», «Обнимашки, пересвистывания и урчание – нормальное дело!», «Что там было сказано насчет дружелюбия и способности заводить друзей?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

     Читайте также: Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день

     

    фотография животные
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