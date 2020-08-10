Фотодоказательства того, что морские свинки – это не только целый килограмм позитива, но и много обаяния



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Если будете дружить с морскими свинками, то получите много-много позитива

Много людей относятся к морским свинкам или как к грызунам-переросткам. В корне неверная оценка. Морсвины весьма умны, отлично ориентируются на местности, легко находят общий язык с разными животными.

Если будете дружить с ними, то получите много-много позитива. Не верите? Тогда пролистайте эти фото, которые с легкостью вас переубедят.

«Пенелопа любит устанавливать собственные рекорды», «Он обожает проводить время на улице», «Побегать под одеждой хозяина, пробираться через рукава-коридоры – любимое дело!», «Свинки любят составлять компанию своим хозяевам», «Обнимашки, пересвистывания и урчание – нормальное дело!», «Что там было сказано насчет дружелюбия и способности заводить друзей?», - комментируют фото пользователи сети.

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