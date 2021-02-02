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    Курьез

    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом

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    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом

    «Реджиса собирались уничтожить, но его владелец умер. У него была глаукома, и ему пришлось удалить оба глаза», - рассказывает фотограф трогательные истории о кошках.

    Слепых или одноглазых кошек из приютов берут крайне редко. Профессиональный фотограф из Лос-Анджелеса Кейси Элиз посчитав, что это очень несправедливо, решила делать красивые снимки этих животных, чтобы люди, глядя на них, поняли, что такие животные тоже прекрасны и они не меньше остальных нуждаются в любви и заботе.

    «Этой серией фото я хочу показать, что слепые коты — такие же потрясающие, как и все остальные. Их неспособность видеть — не причина думать, что никто не возьмет их себе, и уж точно не причина усыплять их, — говорит фотограф. — Они такие же любопытные, игривые и красивые, как и зрячие; подчас их уникальная внешность — то, чем можно гордиться!»

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    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом
    Фотограф публикует снимки безглазых кошек в надежде, что они найдут дом

     «Дейзи жила у человека, который держал 200 кошек и 100 собак. Может быть, у нее всего один глаз, но ее большое сердце это компенсирует», «Купер был найден котенком; он был слеп, испуган и голоден. Теперь его спасители заботятся о нем», «Реджиса собирались уничтожить, но его владелец умер. У него была глаукома, и ему пришлось удалить оба глаза», - рассказывает фотограф трогательные истории о кошках.

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Когда на котиков нашло легкое безумие: подборка курьезных фото
    Теги: кот дом животные
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