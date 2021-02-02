Старенький котик не может заснуть, если хозяйка не держит его за лапку (фото)

Самая милая вещь — это привычка Джейми давать лапу хозяйке, когда он собирается спать

Наверное, это и есть крайняя степень привязанности к своему человеку. Коту по кличке Джейми уже больше 13 лет, он пожилой зверь и с непростой судьбой. Но на старости лет жизнь подкинула ему почти идеальную хозяйку и теперь Джейми старается не выпускать ее из лап — почти в прямом смысле слова.

Сара Демпси любит вспоминать, как встретила Джейми. Она пришла в приют для животных, выбрать себе будущего питомца, увидела спящего кота и наклонилась, чтобы разглядеть его. А тот сразу проснулся, будто почувствовал ее взгляд. И просяще мяукнул «Ты заберешь меня отсюда?». Конечно, а разве можно было поступить иначе?

Позже Сара узнала, что недавно Джейми переболел кошачьим гриппом, а до этого у него были проблемы с почками, а до того — с лапками. Из-за обилия медицинских негараздов персонал приюта поставил на нем крест и уже даже перестал показывать посетителям. Шанс обрести новую семью у Джейми были ничтожными, поэтому немудрено, что он так обрадовался.

Самая милая вещь — это привычка Джейми давать лапу хозяйке, когда он собирается спать. Без этого расслабится и забыться сном старый котик не в силах, если отпустить его лапу, он тотчас проснется и начнет беспокоиться. А Сара не хочет тревожить питомца без надобности, поэтому старается поддерживать его за лапку. И Джейми знает, что пока он спит, хозяйка никуда не денется!

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