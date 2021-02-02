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    Курьез

    Старенький котик не может заснуть, если хозяйка не держит его за лапку (фото)

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    Старенький котик не может заснуть, если хозяйка не держит его за лапку (фото)

    Самая милая вещь — это привычка Джейми давать лапу хозяйке, когда он собирается спать

    Наверное, это и есть крайняя степень привязанности к своему человеку. Коту по кличке Джейми уже больше 13 лет, он пожилой зверь и с непростой судьбой. Но на старости лет жизнь подкинула ему почти идеальную хозяйку и теперь Джейми старается не выпускать ее из лап — почти в прямом смысле слова.

    Сара Демпси любит вспоминать, как встретила Джейми. Она пришла в приют для животных, выбрать себе будущего питомца, увидела спящего кота и наклонилась, чтобы разглядеть его. А тот сразу проснулся, будто почувствовал ее взгляд. И просяще мяукнул «Ты заберешь меня отсюда?». Конечно, а разве можно было поступить иначе?

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    Старенький котик не может заснуть, если хозяйка не держит его за лапку (фото)
    Старенький котик не может заснуть, если хозяйка не держит его за лапку (фото)
    Старенький котик не может заснуть, если хозяйка не держит его за лапку (фото)

    Позже Сара узнала, что недавно Джейми переболел кошачьим гриппом, а до этого у него были проблемы с почками, а до того — с лапками. Из-за обилия медицинских негараздов персонал приюта поставил на нем крест и уже даже перестал показывать посетителям. Шанс обрести новую семью у Джейми были ничтожными, поэтому немудрено, что он так обрадовался.

    Самая милая вещь — это привычка Джейми давать лапу хозяйке, когда он собирается спать. Без этого расслабится и забыться сном старый котик не в силах, если отпустить его лапу, он тотчас проснется и начнет беспокоиться. А Сара не хочет тревожить питомца без надобности, поэтому старается поддерживать его за лапку. И Джейми знает, что пока он спит, хозяйка никуда не денется!

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: кот животные
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