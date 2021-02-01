Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления

«Она съела кровать. Я уже даже не злюсь»

Кажется, что некоторые питомцы просто созданы для того, чтобы разрушать все, что попадается им в зубы или лапы. Иногда хозяева настолько устают бороться с этим, что просто смиряются, а со временем даже начинают видеть в проказах питомца что-то веселое и забавное.

Собрали для вас лучшие снимки животных-разрушителей, чьи невинные глазки, заставляют сразу же понять и простить хвостатого любимца.

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.