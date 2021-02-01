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    Курьез

    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления

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    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления

    «Она съела кровать. Я уже даже не злюсь»

    Кажется, что некоторые питомцы просто созданы для того, чтобы разрушать все, что попадается им в зубы или лапы. Иногда хозяева настолько устают бороться с этим, что просто смиряются, а со временем даже начинают видеть в проказах питомца что-то веселое и забавное.

    Собрали для вас лучшие снимки животных-разрушителей, чьи невинные глазки, заставляют сразу же понять и простить хвостатого любимца.

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    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления
    Курьезные фото озорных питомцев, пойманных на месте преступления

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки кот курьез животные
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