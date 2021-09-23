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    Гараж за $58 миллионов. В сети высмеяли причудливый особняк Канье Уэста (фото)

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    Дом Канье Уэста - Гараж за $58 миллионов. В сети высмеяли причудливый особняк Канье Уэста (фото)
    Дом Канье Уэста

    Подписчики рэпера уверены, что он мог бы себе позволить что-то гораздо интереснее

    Американский рэпер Канье Уэст купил дом от известного японского архитектора, который высмеяли его поклонники. Выглядит это сооружение минималистично, а стоит при этом почти 58 млн долларов.

    После развода с Ким Кардашьян рэпер приобрел себе отдельное жилье в Малибу. Дом с видом на Тихий океан — одно из немногих зданий в США, спроектированных знаменитым японским архитектором Тадао Андо.

    Впрочем, жилище площадью 340 квадратных метров не произвело впечатление на фанатов Уэста. «Это просто какой-то гараж!», «Что за бетонная скучная постройка за такие сумасшедшие деньги?», «Похоже, Канье готовится к концу света, потому что этот дом похож на бункер», «Действительно как бункер. Может, там под землей огромная площадь, а мы не знаем?», — поделились мнениями пользователи Сети.

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    Гараж за $58 миллионов. В сети высмеяли причудливый особняк Канье Уэста (фото)
    Гараж за $58 миллионов. В сети высмеяли причудливый особняк Канье Уэста (фото)
    Гараж за $58 миллионов. В сети высмеяли причудливый особняк Канье Уэста (фото)
    Гараж за $58 миллионов. В сети высмеяли причудливый особняк Канье Уэста (фото)
    Гараж за $58 миллионов. В сети высмеяли причудливый особняк Канье Уэста (фото)

    Подписчики рэпера уверены, что он мог бы себе позволить что-то гораздо интереснее, к тому же, за такие деньги. Многим новый дом Канье показался скучным и унылым, несмотря на выход к пляжу и прекрасный вид.

    На первом этаже дома расположены три гостевые спальни с ванными комнатами, на втором находится гостиная, на третьем этаже — комнаты для личного пользования хозяина. Трехэтажный дом на пляже Пуэрко построили в 2013 году. Жилище ранее принадлежало Ричарду Саксу — бывшему парню Эшли Олсен.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: шутки курьез
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    Гараж за $58 миллионов. В сети высмеяли причудливый особняк Канье Уэста (фото)