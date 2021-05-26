Американец собрал Lamborghini из картона, но продал по цене настоящей

Пользователи сети восхитились работой Джонса

Американский YouTube-блогер Дэвид Джонс (David Jones) собрал Lamborghini Aventador из картонных деталей и продал его на аукционе по цене настоящей машины. Об этом сообщает Daily Mail.

Джонс спроектировал автомобиль по миниатюрной бумажной модели, которую нашел в интернете. Американец увеличил масштаб деталей в 5,6 раза и собрал машину шириной в 1,65 метра и длиной в 3,78 метра. Всего Джонс потратил на работу четыре недели, 2,5 из которых ушли на сборку внешнего корпуса, и еще полторы — на внутренний каркас.

Блогер признался, что надеялся получить за свой автомобиль не больше 50 долларов. Мужчина выставил Lamborghini на аукцион, и 132 ставки спустя машина была продана покупателю из Новой Зеландии за 10,4 тысячи долларов.

Полученные деньги Джонс собирается пожертвовать детской больнице Starship в Окленде. «Я лечился там от рака, когда мне было 14 лет. Там работают самые лучшие люди, которые действительно заботились обо мне. Когда я узнал, за какую сумму хотят купить мою машину, я тут же решил, что отдам все деньги этой больнице», — сказал американец.

Пользователи сети восхитились работой Джонса. «Это лучшее, что я когда-либо видел в своей жизни», «У тебя золотые руки!», «Хорошая работа!», «Я впечатлен», «Приятель, ты гений!» — писали юзеры.

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