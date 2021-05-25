Они доказали, что даже в долгих отношениях можно оставаться непредсказуемым. Курьезные фото

Моему мужу любят в шутку дарить цветные карандаши, потому что он дальтоник

Говорят, один из самых главных секретов счастливой семьи — это постоянно удивлять друг друга и придумывать маленькие сюрпризы, чтобы избежать рутины. И некоторым удается это делать с невероятным успехом!

Неважно, подготовленный это сюрприз, или что-то происходит абсолютно случайно, поражает ли нас чем-то вторая половинка, ребенок или даже теща. Главное, что в такие моменты жизнь становится какой угодно, но уж только не скучной. Например, когда случается вот так.

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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