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    Они доказали, что даже в долгих отношениях можно оставаться непредсказуемым. Курьезные фото

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    Они доказали, что даже в долгих отношениях можно оставаться непредсказуемым. Курьезные фото

    Моему мужу любят в шутку дарить цветные карандаши, потому что он дальтоник

    Говорят, один из самых главных секретов счастливой семьи — это постоянно удивлять друг друга и придумывать маленькие сюрпризы, чтобы избежать рутины. И некоторым удается это делать с невероятным успехом!

    Неважно, подготовленный это сюрприз, или что-то происходит абсолютно случайно, поражает ли нас чем-то вторая половинка, ребенок или даже теща. Главное, что в такие моменты жизнь становится какой угодно, но уж только не скучной. Например, когда случается вот так.

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    на весь екран згорнути
    Все бы ничего, но этот наряд подарила мне теща
    Пришла к мужу на работу без предупреждения
    На мой день рождения жена нарядилась в костюм меня
    Пятилетняя дочка взяла посмотреть мой кошелек
    Наш рейс отложили на несколько часов, и мой бойфренд куда-то подевался
    Вот я и обнаружил тайный ящик своей жены
    Нельзя просто так взять и нормально познакомиться со своим племянником
    Я вдруг понял, что моя жена, ее сестра и мама настоящие двойники
    Зашел в нашу гардеробную и вдруг увидел, что жена горько плачет
    Жена сказала, что пароль от ее телефона — это дата нашей свадьбы
    Она вдруг решила приготовить мне завтрак
    Они доказали, что даже в долгих отношениях можно оставаться непредсказуемым. Курьезные фото
    Это был лучший момент, чтобы узнать, что моя девушка боится высоты
    Они доказали, что даже в долгих отношениях можно оставаться непредсказуемым. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Они доказали, что даже в долгих отношениях можно оставаться непредсказуемым. Курьезные фото