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    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки

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    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки

    Новорожденный кролик похож на мудрого мастера кунг-фу

    Уверяем, несколько фотографий детенышей животных — это то, что вам нужно прямо сейчас. Вообще подобную терапию надо проводить как минимум трижды в день, не меньше!

    Вы только посмотрите на этих котят, щенят, птенцов и ягнят! Если в физиологическом смысле и как личности они еще не выросли, то как звезды интернета — очень даже. Посмотрите на их мордахи — эти детишки еще не поняли, как прекрасен этот мир, но мы-то с вами сразу осознали, насколько прекрасны они.

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    на весь екран згорнути
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки
    Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: шутки курьез животные
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