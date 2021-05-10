Курьезные фото детишек животных, которые родились, чтобы забрать ваши сердечки

Новорожденный кролик похож на мудрого мастера кунг-фу

Уверяем, несколько фотографий детенышей животных — это то, что вам нужно прямо сейчас. Вообще подобную терапию надо проводить как минимум трижды в день, не меньше!

Вы только посмотрите на этих котят, щенят, птенцов и ягнят! Если в физиологическом смысле и как личности они еще не выросли, то как звезды интернета — очень даже. Посмотрите на их мордахи — эти детишки еще не поняли, как прекрасен этот мир, но мы-то с вами сразу осознали, насколько прекрасны они.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.