Грабители с водяным пистолетом пытались украсть $25 миллионов

В результате инцидента никто не пострадал

Полиция в Гонконге задержала 27-летнего мужчину, который вместе с 30-летним подельником угрожал сотрудникам финансовой компании Promise и требовал выдать им 200 миллионов гонконгских долларов ($25,7 миллиона). Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным источников в полиции, работники Promise сразу поняли, что им угрожают игрушечным пистолетом, поскольку он был изготовлен из полупрозрачного синего пластика. После короткого разговора преступники сбежали.

Однако позже один из них вернулся. «Он перепрыгнул через прилавок и пригрозил сотруднице ручкой, приказав ей вызвать полицию», — рассказал источник. После этого его задержали.

Представитель полиции заявил, что в результате нападения никто не пострадал, а из здания ничего не украли. Хотя у подозреваемого нет психических заболеваний, его могут отправить в больницу для психологической экспертизы.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.