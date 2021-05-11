Китаец сделал свою кошку моделью. Теперь она зарабатывает больше, чем хозяин (фото)

Посетители автосалонов просто в восторге от пушистой модели

Житель Чунцина (Китай) по фамилии Чжэн является владельцем двухлетней британской кошки по кличке Мао-Мао, которая была самым обычным питомцем до тех пор, пока однажды хозяину не пришла в голову идея посадить котейку на автомобиль.

Чжэн работает в автомобильной промышленности. Как-то раз в перерыве, когда он был в автосалоне, он взял Мао-Мао и посадил ее на одну из машин. Это сразу же привлекло внимание толпы людей: многие стали фотографировать симпатичную кошку на машине, чтобы поделиться снимком в социальных сетях.

Тогда Чжэн решил, что его пушистая любимица может стать моделью для рекламы автомобильных брендов. Он стал продвигать Мао-Мао в социальных сетях, и теперь котейка — востребованная модель, которая регулярно появляется в автосалонах, привлекая внимание к дорогим машинам, пишет Odditycentral.

В отличие от других кошек, Мао-Мао никогда не убегает и не прячется от толпы людей. Посетители автосалонов просто в восторге от пушистой модели, особенно когда она одета в один из своих многочисленных милых костюмчиков, которые шьет для нее хозяин.

Мао-Мао зарабатывает от пяти до десяти тысяч юаней за одно свое появление в автосалоне. В месяц Чжэн привозит кошку на три или четыре рекламных мероприятия. Он обязательно награждает любимицу за ее труд, покупая ей только самый дорогой корм и балуя ее, как настоящую звезду.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.