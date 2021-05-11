Блогер показал, как сделать тело рельефным всего за 10 минут (фото)

Вода на теле еще сильнее подчеркнет все линии

Инстаграм пестрит фотографиями накачанных парней, которые делятся своими мотивирующими «преображениями» из пухляша в настоящего качка. Но, как уже мы привыкли, не все, что показывают в соцсетях, правда

Британский фитнес-блогер Мэтт Морсия на собственном примере показал, как культуристы за несколько минут превращают себя из обычных людей в греческих богов. Оказалось, у людей из этой сферы есть целые сборники лайфхаков, как за несколько минут привести себя в форму, и разминка — лишь крошечная часть от всего списка.

Чтобы наглядно показать результат, Мэтт сделал фотографию, прежде чем начать. Он специально не напрягал пресс и выставил самое обычное освещение. Ну а дальше пошли в ход инстаграмные лайфхаки для идеального снимка.

«Сейчас я собираюсь создать самые оптимальные условия, при которых мое тело будет выглядеть очень круто в кадре», - Мэтт Морсия.

После этого Мэтт повысил температуру в комнате и начал отжиматься. Именно это упражнение быстро напряжет все необходимые для красивого снимка мышцы. Дальше парень побрызгал тело водой, чтобы визуально еще сильнее подчеркнуть полученный рельеф.

Вода на теле еще сильнее подчеркнет все линии. Как только я напряг свой пресс, можно заметить, какими сосудистыми и накачанными кажутся моя грудь, бицепсы и дельтовидные мышцы… Разница просто сумасшедшая

Но и это не самое главное. Морсия подкорректировал освещение — теперь источник находится только сверху, создавая необходимые тени, пишет Men’s Health

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.