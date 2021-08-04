Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото

Целая охапка котов дома, что может быть лучше?

Если в доме есть всеми любимая котейка, она непременно начинает считать себя центром вселенной и отдельной взятой жилплощади. А потому и ведет себя соответственно, зачастую вполне благоразумно.

Но когда появляется еще одна особь, или даже больше, все радикально меняется. Домашних питомцев будто подменяют и они начинают кооперироваться и вытворять чёрт-те что.

«С рыбалки возвращаешься? А ну гони сюда улов!», «Пара весьма неординарная, но прекрасно уживаются вместе», «Целая охапка котов дома, что может быть лучше?», «Люди ведь живут вместе, потому и котикам нужна пара», «Они так играли еще когда были котятами», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.