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    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото

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    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото

    Целая охапка котов дома, что может быть лучше?

    Если в доме есть всеми любимая котейка, она непременно начинает считать себя центром вселенной и отдельной взятой жилплощади. А потому и ведет себя соответственно, зачастую вполне благоразумно.

    Но когда появляется еще одна особь, или даже больше, все радикально меняется. Домашних питомцев будто подменяют и они начинают кооперироваться и вытворять чёрт-те что.

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    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото
    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото

    «С рыбалки возвращаешься? А ну гони сюда улов!», «Пара весьма неординарная, но прекрасно уживаются вместе», «Целая охапка котов дома, что может быть лучше?», «Люди ведь живут вместе, потому и котикам нужна пара», «Они так играли еще когда были котятами», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Что бывает, если у вас дома живет много-много котиков. Курьезные фото