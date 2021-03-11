Хозяйка уронила кусочек курицы, и у ее кошки теперь новая религия. Она верит в волшебную плитку, дарующую еду

Оливия верит, что в ее доме есть плитка, на которой чудесным образом появляется еда

Если верить в чудеса, то они обязательно произойдут. И неважно, что у этих чудес есть вполне рациональное объяснение. Эту мысль отлично проиллюстрирует забавная история кошки по кличке Оливия. Она верит в то, что в ее доме на кухне есть волшебная плитка, дарующая еду. И это действительно работает!

Как сообщает издание The Dodo, эта история началась в прошлом году, когда хозяйка Оливии Мелисса Пенья готовила ужин и уронила кусочек курицы. Она была занята и не сразу подняла еду. Этим воспользовалась кошка, которая вошла в кухню, увидела на полу курицу и съела ее.

Всю следующую неделю Оливия несколько раз в день приходила к месту, где был кусочек, и обнюхивала его. Семья посчитала это забавным и решила ей подыграть: пока кошка была в другой комнате, они подложили еду на заветную плитку.

Оливия верит, что в ее доме есть плитка, на которой чудесным образом появляется еда

Кошка в очередной раз пришла обнюхать плитку — и о чудо! Ее ждало угощение! Вера кошки укрепилась, и с тех пор прошел год, как она несколько раз в день дежурит у той самой волшебной плитки.

Люди поддерживают ее милую кошачью привычку и периодически подкладывают туда угощение, пока Оливия в другой комнате, но не слишком часто, чтобы не пропала магия.

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