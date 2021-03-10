Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото

Самое популярное место для прогрева кошек — батарея

Наши любимые котейки всегда найдут себе уютное местечко, где можно согреться — порой это очень даже неожиданные варианты!

Самое популярное место для прогрева кошек — батарея.

Чуть-чуть уступает ей солнышко и его лучи.

«Бесстрашный рыжик не боится участи пирожков», «А этот вообще решил замаскироваться», «Пухлик очень доволен», «Чего смотришь, прибавляй градус!», «Точное попадание в цель» - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.