  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото

    Самое популярное место для прогрева кошек — батарея

    Наши любимые котейки всегда найдут себе уютное местечко, где можно согреться — порой это очень даже неожиданные варианты!

    Самое популярное место для прогрева кошек — батарея.

    Чуть-чуть уступает ей солнышко и его лучи.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото
    Котики всегда найдут как согреться. Подборка курьезных фото

    «Бесстрашный рыжик не боится участи пирожков», «А этот вообще решил замаскироваться», «Пухлик очень доволен», «Чего смотришь, прибавляй градус!», «Точное попадание в цель» - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

    Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

    Читайте также: Курьезные фото питомцев, пойманных за шалостями с поличным
    Теги: шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies