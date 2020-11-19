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    Курьез

    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален

    • Розсилка
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален

    Даже у самых красивых людей могут быть неудачные фото

    В социальных сетях набирает популярность новый флешмоб — девушки показывают, как по-разному они могут выглядеть на фотографиях.

    Красавицы выкладывают свои обычные селфи в коллаже со снимками, на которых корчат рожицы и пытаются всячески «изуродовать» себя. Девушки, умеющие посмеяться над собой, бросили вызов тем, кто привык выбирать идеальные позы и ракурсы для фото.

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    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален
    Знойные красотки превращают себя в дурнушек, чтобы доказать ─ никто не идеален

    «Скотч» собрал несколько фотографий участниц флешмоба, которые доказывают, что не надо верить всему, что мы видим на красивых лентах в Instagram, а также слишком критично относиться к своей внешности, ведь даже у самых красивых людей могут быть неудачные фото.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография шутки селфи курьез
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