Мужчины даже в браке остаются большими детьми: курьезные фотодоказательства
12 историй от девушек, чьи мужья ведут себя совсем как дети
Мужчинам из нашей подборки очень крупно повезло, что их супруги еще не подали на развод. Ведь они каким-то непостижимым образом умудряются совершать ошибки в элементарных вещах!
Хотя кто знает, возможно, именно за такой ребяческий подход к жизни этих представителей сильного пола и полюбили их жены.
Представляем вам 12 историй от девушек, чьи мужья ведут себя совсем как дети.
Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.
«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.