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    Курьез

    Мужчины даже в браке остаются большими детьми: курьезные фотодоказательства

    • Розсилка
    Мужчины даже в браке остаются большими детьми: курьезные фотодоказательства

    12 историй от девушек, чьи мужья ведут себя совсем как дети

    Мужчинам из нашей подборки очень крупно повезло, что их супруги еще не подали на развод. Ведь они каким-то непостижимым образом умудряются совершать ошибки в элементарных вещах!

    Хотя кто знает, возможно, именно за такой ребяческий подход к жизни этих представителей сильного пола и полюбили их жены.

    Представляем вам 12 историй от девушек, чьи мужья ведут себя совсем как дети.

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    «Я сказала мужу позаботиться о пауке в ванной»
    «Мой муж определенно думал обо мне, когда вешал это зеркало (нет)»
    «Это единственное фото, которое мой муж сделал в день свадьбы»
    «Когда он присылает тебе сообщение о том, что произошел небольшой инцидент на кухне…»
    «Когда говоришь ему загрузить посудомоечную машину. И добавить нечего»
    «Я не это имела в виду, когда попросила супруга размешать мой коктейль»
    «Отправила его в магазин за шестью картофелинами»
    «Мой муж как-то умудрился высыпать содержимое кошачьего лотка не в мусорку, а рядом с ней»
    «Я даже не хочу знать, как у него получился этот кулинарный шедевр!»
    «Попросила я однажды своего благоверного купить милое постельное белье в спальню…»
    «Попросила супруга дать мне таблетку. Он настоящий монстр!»

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография шутки курьез
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