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    Жизнь

    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)

    • Розсилка
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)

    За модным пенсионером следят более 125 тысяч верных подписчиков

    За последние несколько лет пожилые люди доказали, что стать звездой в Сети, даже если тебе далеко за 60, вполне реально. Сегодня героем нашего материала стал именно такой человек.

    Встречайте, это Тецуя — 85-летний учитель химии, который в начале лета стал настоящей сенсацией в Instagram. Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек.

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    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)
    85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости социальная сеть Instagram учитель
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