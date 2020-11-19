85-летний дедуля одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram (фото)

За модным пенсионером следят более 125 тысяч верных подписчиков

За последние несколько лет пожилые люди доказали, что стать звездой в Сети, даже если тебе далеко за 60, вполне реально. Сегодня героем нашего материала стал именно такой человек.

Встречайте, это Тецуя — 85-летний учитель химии, который в начале лета стал настоящей сенсацией в Instagram. Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.