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    Жизнь

    Королева Елизавета II и принц Филипп опубликовали новое семейное фото в честь годовщины свадьбы

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    Королева Елизавета II и принц Филипп - Королева Елизавета II и принц Филипп опубликовали новое семейное фото в честь годовщины свадьбы
    Королева Елизавета II и принц Филипп
    instagram.com/theroyalfamily/

    В ноябре 1947 года пара решила связать себя узами брака

    Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют историческую веху: 73-летие своей свадьбы. В четверг вечером Букингемский дворец выпустил новый снимок в их честь.

    На фотографии супруги смотрят на юбилейную открытку, на которой изображены их правнуки (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - дети их внука принца Уильяма), а также рассматривают другие открытки и письма, отправленные в их адрес со всего света. Уточняется, что фотография сделана в Виндзорском замке ранее на этой неделе, где королева и принц Филипп находятся на самоизоляции.

    screenshot_1_113
    instagram.com/theroyalfamily/

    Елизавета II и Филипп впервые увидели друг друга в 1934 году. Но только после встречи в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте в июле 1939 года они влюбились друг в друга.

    В ноябре 1947 года пара решила связать себя узами брака. Грандиозная церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве. У королевской четы есть дети: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдуард.

    Теги: фотография Королева Елизавета II
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