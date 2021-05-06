Ученые в восторге. Дайверы нашли в реке сокровище — скелет давно вымершего существа (фото)

Хотя точный возраст находки определить сложно, дайверы говорят, что она очень хорошо сохранилась

Приятели-дайверы Дерек Деметер и Генри Сэдлер ныряли в реке Пис на юго-западе Флориды (США) на прошлой неделе, когда они обнаружили огромную окаменелость, весом около 22 килограммов.

Парни погрузились в воду, и через некоторое время Генри сообщил Дереку о своей удивительной находке. На дне реки, под песком, лежала часть бедренной кости мамонта, которой, предположительно, от 2,5 миллионов до десяти тысяч лет.

«Кость очень плотная, поэтому мы думаем, что ей не меньше ста тысяч лет», — говорит Дерек.

Хотя точный возраст находки определить сложно, дайверы говорят, что она очень хорошо сохранилась. Видимо, потому что долгое время была защищена песком, пишет Ladbible. Чуть позже приятели обнаружили в реке часть скелета давно вымершей акулы, а также кончик клыка саблезубого тигра. Так что у двух любителей понырять был очень удачный день.

Чуть позже приятели обнаружили в реке часть скелета давно вымершей акулы, а также кончик зуба саблезубого тигра

Друзья довольно часто находят подобные древние окаменелости и обычно отдают все, что находят в палеонтологические музеи по всей стране. Однако кость мамонта Генри хочет подарить средней школе, в которой работает учителем, чтобы его ученики могли больше узнать о древнем мире.

«Я думаю, что оставлю эту кость в моей школе. Просто потому, что это такой удивительный и осязаемый кусок истории, который очень взволновал моих учеников», — сказал Генри.

Специалисты предполагают, что найденная дайверами кость, принадлежала колумбийскому мамонту, который когда-то бродил по территории нынешней Флориды.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.