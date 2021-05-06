  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день

    Главное, что друг рядом

    Когда кошки и собаки живут под одной крышей, то отношения между ними могут пойти по двум сценариям: или они будут ненавидеть друг друга до скончания времен, или станут друзьями — не разлей вода. В этом материале мы собрали примеры уморительной совместной кошачье-собачьей жизни, которая никого не оставит равнодушным.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день
    Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день

    «Когда один из вас не любит фотографироваться», «Доминируй, властвуй, унижай», «Кажется, киса не в восторге от таких крепких объятий», «Шел 23-й день, меня все еще не раскрыли»», «Без маски не пускаем!», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

    Читайте также: Когда коты и собаки заводили дружбу с дикими животными. Подборка очаровательных фото
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies