Курьезные фото о сложных отношениях кошек и собак, которые сделают ваш день

Главное, что друг рядом

Когда кошки и собаки живут под одной крышей, то отношения между ними могут пойти по двум сценариям: или они будут ненавидеть друг друга до скончания времен, или станут друзьями — не разлей вода. В этом материале мы собрали примеры уморительной совместной кошачье-собачьей жизни, которая никого не оставит равнодушным.

«Когда один из вас не любит фотографироваться», «Доминируй, властвуй, унижай», «Кажется, киса не в восторге от таких крепких объятий», «Шел 23-й день, меня все еще не раскрыли»», «Без маски не пускаем!», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.