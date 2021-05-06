Курьезные фото избалованных котиков, которые поработили своих хозяев

«Моя кошка обожает играть с выключателем, и ее надо поднимать»

Как только в доме появляется кот, вся жизнь меняется. Если вдруг вам достанется скромный, милый и послушный питомец, велика вероятность, что вы не сможете удержаться от того, чтобы хорошенько его побаловать и отдать ему самое теплое местечко.

А уж если ваш кот окажется маленьким пушистым наглецом с королевскими замашками, то приготовьтесь — вы будете делать для него самые странные вещи!

«Моя кошка обожает играть с выключателем, и ее надо поднимать», «Перестала гладить кота, но он категорически против», «Котам нравятся коробки, и я смастерил целый дом», «Единственный способ отвлечь кошку — включить ей видео», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.