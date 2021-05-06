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    Курьезные фото избалованных котиков, которые поработили своих хозяев

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    Курьезные фото избалованных котиков, которые поработили своих хозяев

    «Моя кошка обожает играть с выключателем, и ее надо поднимать»

    Как только в доме появляется кот, вся жизнь меняется. Если вдруг вам достанется скромный, милый и послушный питомец, велика вероятность, что вы не сможете удержаться от того, чтобы хорошенько его побаловать и отдать ему самое теплое местечко.

    А уж если ваш кот окажется маленьким пушистым наглецом с королевскими замашками, то приготовьтесь — вы будете делать для него самые странные вещи!

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    Моя кошка обожает играть с выключателем, и ее надо поднимать
    У меня день рождения, но подарок достался не мне
    Моя кошка любит смотреть, как грузят баки, но видно ей только вот так
    Котам нравятся коробки, и я смастерил целый дом
    Единственный способ отвлечь кошку — включить ей видео
    Cделала для кошки беседку, теперь она спит, как принцесса
    Диван у моего кота появился раньше, чем у меня
    Мы только что въехали в новую квартиру
    Перестала гладить кота, но он категорически против
    Сегодня я целый час чинила игрушку своего кота, потому что он отказывается играть с чем-то другим
    А мой избалованный кот никогда не ест один

    «Моя кошка обожает играть с выключателем, и ее надо поднимать», «Перестала гладить кота, но он категорически против», «Котам нравятся коробки, и я смастерил целый дом», «Единственный способ отвлечь кошку — включить ей видео», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: шутки кот курьез
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