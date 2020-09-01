Девушка забрала из приюта самого грустного кота и превратила его довольного улыбаку (фото)



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Американка забрала из приюта кота с очень грустной мордой, а теперь его не узнать

Уже не раз было доказано: любовь и забота могут сотворить настоящее чудо. Но как же приятно, когда появляются всё новые истории, которые прекрасно иллюстрируют эту мысль! Наша сегодняшняя — одна из них. В прошлом августе американка по имени Сандра забрала из приюта самого грустного кота на свете. А через год по его выражению морды можно точно сказать: он счастлив!

История началась 8 августа 2019 года, когда Сандра, листая ленту Инстаграма увидела видео о том, что кот по имени Брюс Уиллис ищет дом. В его выражении морды было что-то такое, что заставило девушку плакать. Кот запал ей в сердце, она рассказывает на Фейсбуке, что опросила всех знакомых, не хочет ли кто забрать его себе и по 50 раз обновляла страницу, чтобы узнать, нашёл ли он дом.

И вот, 26 августа 2019 года она отправилась в приют за котом. У кота были проблемы со здоровьем, требовалась стоматологическая операция, если к нему заходили люди, он начинал кусать их за ноги, когда они пытались уйти. Пугали ли её трудности? Конечно. Но увидев его реакцию на новый дом, она поняла, что всё делает правильно. Не всё шло гладко: дорогостоящие счета от ветеринара, необходимость поить кота лекарствами до 15 раз в день, поведенческие проблемы, пищевая аллергия — от всего этого порой руки опускались. Но через год хозяйка доказала, что всё не зря.

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