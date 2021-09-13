Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными

Снимки, которые случайно превратились настоящие шедевры

Главное назначение фотографии — поймать и запечатлеть нужный момент. Но некоторые люди выводят свои снимки на новый уровень и превращают их в настоящие произведения искусства, при этом не прикладывая для этого никаких усилий.

У них просто получаются фотографии, больше похожие на шедевры эпохи Ренессанса, действие которых происходит в наши дни. Вот несколько таких снимков, где всё случайно получилось так красиво, что просто налюбоваться невозможно.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.