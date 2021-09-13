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    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными

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    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными

    Снимки, которые случайно превратились настоящие шедевры

    Главное назначение фотографии — поймать и запечатлеть нужный момент. Но некоторые люди выводят свои снимки на новый уровень и превращают их в настоящие произведения искусства, при этом не прикладывая для этого никаких усилий.

    У них просто получаются фотографии, больше похожие на шедевры эпохи Ренессанса, действие которых происходит в наши дни. Вот несколько таких снимков, где всё случайно получилось так красиво, что просто налюбоваться невозможно.

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    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными
    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: шутки курьез
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    Идеальная случайность. Подборка курьезных фото, которые должны были быть обычными