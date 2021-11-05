  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев

    Подборка курьезных фото

    Зачем заводить домашнего питомца, если не для того, чтобы проявлять к нему всю вашу любовь и заботу? Именно таким принципом руководствуются многие хозяева, которым, кажется, ничего не жалко для своих любимцев: они устраивают для животных праздники, создают им максимальный комфорт и дома, и на прогулках, и вообще придумывают разные приятные и забавные мелочи.

    Например, вот такие!

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев
    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев

    «Пытался убедить свою девушку, что собаке не нужен плащ. А получилось здорово!», «Придумали, как коты могут спокойно гулять», «Когда за окном гром, я включаю собаке специальную музыку в наушниках», «Сегодня у наших котов появилась своя спальня», «Захотел прокатиться. Как можно было отказать?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

    Читайте также: Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев