Когда заботливые хозяева придумали, как же еще побаловать своих питомцев

Подборка курьезных фото

Зачем заводить домашнего питомца, если не для того, чтобы проявлять к нему всю вашу любовь и заботу? Именно таким принципом руководствуются многие хозяева, которым, кажется, ничего не жалко для своих любимцев: они устраивают для животных праздники, создают им максимальный комфорт и дома, и на прогулках, и вообще придумывают разные приятные и забавные мелочи.

Например, вот такие!

«Пытался убедить свою девушку, что собаке не нужен плащ. А получилось здорово!», «Придумали, как коты могут спокойно гулять», «Когда за окном гром, я включаю собаке специальную музыку в наушниках», «Сегодня у наших котов появилась своя спальня», «Захотел прокатиться. Как можно было отказать?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.