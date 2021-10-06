Игра в кальмара. Факты и смешные мемы о сериале, который бьет рекорды по просмотрам

Если вы думаете, что это сериал о жизни подводных существ, то поспешим вас разочаровать

Бывают такие сериалы, которые сразу после своего появления умудряются наделать такого шума, что не слышат о них разве что ленивые. Таким оказался южнокорейский сериал «Игра в кальмара», который вышел на платформе Netflix 17 сентября 2021 года. За это время он успел завоевать бешеную популярность и попасть в топы просмотров во многих странах мира.

На это есть множество причин: захватывающий сюжет, яркая картинка и отличная актерская игра. Ну а еще постоянные приливы адреналина из-за неожиданных поворотов истории. Естественно, такой сериал не мог не вызвать волну мемов!

Сериал снят в формате игры на выживание. 456 человек согласились поучаствовать в сревновании, выживший в котором получает призовой фонд 45,6 миллиардов южнокорейских вон. За 6 дней участники должны сыграть в 6 игр, проигрыш в которых карается смертью. В основе соревнований лежат детские игры — аналог «Море волнуется раз», перетягивание каната и другие.

Из-за того, что любой персонаж находится в смертельной опасности, за них переживают как за родных, а смерти героев происходят постоянно

Игроки носят зеленые спортивные костюмы с номерами на спинах, а их охрана — розоватые наряды с масками

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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