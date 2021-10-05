  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)

    Подборка удивительных вещей, сделанных своими руками

    Единственным плюсом пандемии и самоизоляции стало свободное время, которое многие люди посвятили развитию своих хобби и талантов.

    Результатами трудов пользователи Сети делятся в сабреддите под названием «Я кое-что сделал». Платье на выпускной, необычные урашения и креативная лампа — все эти удивительные вещи люди сотворили своими руками и получилось у них невероятно круто.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)
    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

    Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.

    Читайте также: Принц Гарри раскроет «грязную» тайну королевской семьи за 15 миллионов
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)