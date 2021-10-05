Когда людям удалось создать вещи своими руками и восхитить соцсети (фото)

Подборка удивительных вещей, сделанных своими руками

Единственным плюсом пандемии и самоизоляции стало свободное время, которое многие люди посвятили развитию своих хобби и талантов.

Результатами трудов пользователи Сети делятся в сабреддите под названием «Я кое-что сделал». Платье на выпускной, необычные урашения и креативная лампа — все эти удивительные вещи люди сотворили своими руками и получилось у них невероятно круто.

Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.